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Hanönü'de kadın çiftçiler için bilgilendirme toplantısı yapıldı

6 saat önce

Kastamonu Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Hanönü ilçesinde Kadın Çiftçi Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı yapıldı.

Hanönü'de kadın çiftçiler için bilgilendirme toplantısı yapıldı, System.String[]

Kastamonu Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Hanönü ilçesinde Kadın Çiftçi Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı yapıldı.

Hanönü Şehit Faruk Karagöz İlkokulunun konferans salonunda yapılan toplantıda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ziraat mühendisi Ömür Onur, gıda mühendisi Hicret Serra Çetin ve Neriman Delge ile Hanönü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimi Hülya Dede, kadın çiftçilere yönelik bilgilendirmede bulundu.

Hanönü Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Burak Eminoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadın çiftçileri tarım, hayvancılık ve kooperatifçilik konularında bilgilendirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Eminoğlu, bu konuların yanında kadın çiftçilere Tarım ve Orman Bakanlığının çalışmaları hakkında da bilgi verildiğini kaydetti.

Hanönü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:00 Kaynak: AA
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