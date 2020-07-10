Hanönü'de kan bağışı kampanyası - Son Dakika

Türk Kızılay Kastamonu Şubesince Hanönü ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.



Türk Kızılay Kan Bağış Merkezinde görevli Dr. Ahmet Hilmi San, yaptığı açıklamada, Hanönü Belediyesi personelinin kan bağış kampanyasına destek verdiğini belirtti.



Belediye Başkanı Serkan Uçar'a da desteklerinden dolayı teşekkür eden San, "Tüm tedbirlerimizi aldık. Kan bağışı uygulamasını bu tedbirler kapsamında gerçekleştiriyoruz. Hanönülü vatandaşlarımıza hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bir ünite kanın bir insanın hayatını kurtardığını unutmayalım. Bu konuda vatandaşlarımızın hassasiyet göstermesini diliyor ve kan bağışı kampanyasına desteklerini bekliyoruz." dedi.