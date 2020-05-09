Hanönü'de kapatılan halk pazarı tekrar açılıyor - Son Dakika

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatılan halk pazarının tekrar açılmasına karar verildi.

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karara göre, ilçede çarşamba günleri kurulan halk pazarı yeniden hizmet vermeye başlayacak.

Kurulun aldığı kararda şu ifadelere yer verildi:

"İlçemize sadece il içinden gelecek pazarcı esnafına izin verilecek. İl sınırları dışından gelenlerin ise halk pazarına gelinmesine izin verilmeyecek. Bu durum zabıta ekiplerince denetlenecek. Her bir satış yeri arasında en az 3 metre mesafe bulunacak. Pazarcı esnafının ağız ve burnunu kapatacak şekilde maske kullanması tedbiri başta olmak üzere belirlenen tüm kurallara uyulacak."