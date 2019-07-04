Son Dakika Haberleri: Hanönü'de kavga: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Hanönü'de kavga: 2 yaralı

12 dakika önce

Kastamonu'nun Hanönü ilçesininde çıkan 2 ayrı kavgada iki kişi yaralandı.

Hanönü'de kavga: 2 yaralı, System.String[]
Kastamonu'nun Hanönü ilçesininde çıkan 2 ayrı kavgada iki kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Yenice köyünde yaşayan Fethi Ö. ile komşusu Fahri D. arasında hayvan otlatma meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu yaralanan Fahri D. tedavi için hastaneye kaldırıldı.
İlçeye bağlı Küreçayı köyünde de Mustafa A. ile Satılmış D. arasında yoldan geçme kavgası çıktı. Yaralanan Mustafa A, Kastamonu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Jandarma olaylarla ilgili soruşturma başlattı.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 11:45 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cinsiyet değiştirip kadın olduğu ilk gün tecavüze uğradı AK Parti Grup Başkanı'ndan "kabine revizyonu" ve "sistem tartışması" ile ilgili önemli açıklama Ekrem İmamoğlu, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u ağırladı: Belediyemizin bir inanç masası olacak İGDAŞ için SOCAR'ın eski CEO'su Mutluay Doğan'ın ismi konuşuluyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 11:57:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hanönü'de kavga: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]