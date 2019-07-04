Hanönü'de kavga: 2 yaralı
12 dakika önce
Kastamonu'nun Hanönü ilçesininde çıkan 2 ayrı kavgada iki kişi yaralandı.
Kastamonu
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 11:45 Kaynak: AA
'nun Hanönü
ilçesininde çıkan 2 ayrı kavgada iki kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Yenice
köyünde yaşayan Fethi Ö. ile komşusu Fahri D. arasında hayvan otlatma meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu yaralanan Fahri D. tedavi için hastaneye kaldırıldı.
İlçeye bağlı Küreçayı köyünde de Mustafa A. ile Satılmış D. arasında yoldan geçme kavgası çıktı. Yaralanan Mustafa A, Kastamonu Devlet Hastanesi
'nde tedavi altına alındı. Jandarma
olaylarla ilgili soruşturma başlattı.
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