Hanönü'de Kilim Dokuma Kursu Açıldı
1 saat önce
Hanönü Kaymakamlığı, İŞKUR ve Halk Eğitim Merkezince kilim dokuma kursu açıldı.
Hanönü
Kaymakamlığı, İŞKUR
ve Halk Eğitim Merkezince kilim dokuma kursu açıldı.
Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hayati Acun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hanönü Kaymakamlığı destekli, İŞKUR ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle bölgenin unutulmaya yüz tutan Gökceağaç kilimini yaşatmak için kilim dokuma kursu açıldığını söyledi.
Kursun 2,5 ay süreceğini belirten Acun, "Bu tür faaliyetlerin ekonomik ve sosyal olmak üzere iki önemli boyutu var. Ekonomik boyutunda kursiyerlerimize İŞKUR tarafından belirli bir ücret ödeniyor. Böylece kadınlarımız aile bütçesine katkıda bulunuyor. Unutulmaya yüz tutmuş motifler de kursiyerlerimizin elinde yeniden hayat buluyor." dedi.
Kursiyerlerin yeni dostluklar da edindiğini dile getiren Acun, bunun da kursun sosyal boyutu olduğunu kaydetti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 01:34 Kaynak: AA
Deutsche Bank ile Commerzbank Birleşirse 20 Binden Fazla Kişi İşsiz Kalabilir
Yangın Merdiveninin Kilitli Olduğu Öğrenci Pansiyonunda Can Pazarı!
Kira Gelir Beyannamesi İçin Son Gün 25 Mart
Mersin Büyükşehir Belediyesine Seçim Öncesi Haciz Şoku