Hanönü'de Kovid-19 denetimi - Son Dakika

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle denetim gerçekleştirildi.

Hanönü Kaymakamı Ahmet Raşit Orhan öncülüğünde, halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde maske ve sosyal mesafe denetimleri yapıldı. Market ve kuaför gibi birçok iş yerlerinde yapılan denetimlerde vatandaşlar kurallara uymaları konusunda uyarıldı.

Kaymakam Orhan, denetlemenin ilçe genelinde yapıldığını belirtti. Vatandaşlardan tedbirlere uymalarını isteyen Orhan, denetimlerin süreceğini kaydetti.