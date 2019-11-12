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Hanönü'de "maskemi takarım farkındalık yaratırım" etkinliği
6 saat önce
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde ilkokul öğrencileri lösemiye dikkati çekmek için maske taktı.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 04:16 Kaynak: AA
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde ilkokul öğrencileri lösemiye dikkati çekmek için maske taktı.
Şehit Faruk Karagöz İlköğretim Okulu öğrencileri tarafından Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında "maskemi takarım farkındalık yaratırım" etkinliği düzenlendi.
Okul Müdürü Fatih Atlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lösemiye dikkat çekmek için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.
Löseminin bulaşıcı bir hastalık olmadığını ifade eden Atlı, "Maskeler enfeksiyondan korunmak için takılıyor. Okulumuz birlik ve beraberliğin en güzel örneği olan LÖSEV'in her zaman yanındadır." dedi.
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