Son Dakika Haberleri: Hanönü'de "maskemi takarım farkındalık yaratırım" etkinliği
Son Dakika Güncel Hanönü'de 'maskemi takarım farkındalık yaratırım' etkinliği - Son Dakika

Hanönü'de "maskemi takarım farkındalık yaratırım" etkinliği

6 saat önce

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde ilkokul öğrencileri lösemiye dikkati çekmek için maske taktı.

Hanönü'de

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde ilkokul öğrencileri lösemiye dikkati çekmek için maske taktı.

Şehit Faruk Karagöz İlköğretim Okulu öğrencileri tarafından Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında "maskemi takarım farkındalık yaratırım" etkinliği düzenlendi.

Okul Müdürü Fatih Atlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lösemiye dikkat çekmek için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Löseminin bulaşıcı bir hastalık olmadığını ifade eden Atlı, "Maskeler enfeksiyondan korunmak için takılıyor. Okulumuz birlik ve beraberliğin en güzel örneği olan LÖSEV'in her zaman yanındadır." dedi.

Kastamonu, Hanönü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 04:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şehidin 'Cennete pide yollar mısın' notuna pide siparişi yağıyor
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Ahmet Altan gözaltına alındı Donald Trump: Trump: DEAŞ'ın yeni liderinin yerini biliyoruz "Ben bir şeytanın eline düştüm" notuyla intihar etti! Amcasının oğlu yeniden yargılanacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 22:20:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hanönü'de "maskemi takarım farkındalık yaratırım" etkinliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]