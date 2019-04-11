Hanönü'de Mobese Faaliyete Geçti

İçişleri Bakanlığı talimatıyla başlatılan çalışmayla Hanönü'de kurulan Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) faaliyete geçti.

İçişleri Bakanlığı talimatıyla başlatılan çalışmayla Hanönü'de kurulan Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) faaliyete geçti.



Çalışmalar kapsamında ilçe giriş çıkışları, Boyabat Caddesi, Valitopaloğlu Caddesi başta olmak üzere 18 noktaya MOBESE kameraları konuldu.



Belediye Başkanı Serkan Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, MOBESE'nin ilçenin güvenliği açısından önemli olduğunu belirterek, kısa süre içeresinde kamera sayısının artacağını kaydetti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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