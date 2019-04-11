Son Dakika Haberleri: Hanönü'de Mobese Faaliyete Geçti

Hanönü'de Mobese Faaliyete Geçti

1 saat önce

İçişleri Bakanlığı talimatıyla başlatılan çalışmayla Hanönü'de kurulan Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) faaliyete geçti.

Hanönü'de Mobese Faaliyete Geçti, System.String[]
İçişleri Bakanlığı talimatıyla başlatılan çalışmayla Hanönü'de kurulan Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) faaliyete geçti.

Çalışmalar kapsamında ilçe giriş çıkışları, Boyabat Caddesi, Valitopaloğlu Caddesi başta olmak üzere 18 noktaya MOBESE kameraları konuldu.

Belediye Başkanı Serkan Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, MOBESE'nin ilçenin güvenliği açısından önemli olduğunu belirterek, kısa süre içeresinde kamera sayısının artacağını kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:53 Kaynak: AA
Boyabat, İçişleri Bakanlığı, Hanönü, Güncel
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