Son Dakika Haberleri: Hanönü'de Muhtarlar Toplantısı Yapıldı

Hanönü'de Muhtarlar Toplantısı Yapıldı

18 dakika önce

Hanönü kaymakamı Hasan Doğan başkanlığında muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.

Hanönü'de Muhtarlar Toplantısı Yapıldı, System.String[]
Hanönü kaymakamı Hasan Doğan başkanlığında muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.


Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda yapılan toplantıda, imar barışı konusunda bilgilendirme yapıldı.


Kaymakam Hasan Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köy ve mahalle muhtarlarına Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerince imar barışı hakkında bilgi verildiğini söyledi.

Seçimlerle ilgili de bilgilendirme yapıldığını anlatan Doğan, "Engelli vatandaşların rahatça oy kullanması ve seçim güvenliği hakkında muhtarlarla görüş alışverişinde bulunuldu." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:58 Kaynak: AA

Hasan Doğan, Hanönü, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ülkü Ocakları Başkanı, Metin Uca'yı Tehdit Etti: Diz Çökmek Nedir Anlatacağım! Korku Filmi Gibi! Vatandaş, Köpeğini Aç Kurtların Elinden kurtardı

Bakan Albayrak: Tanzim Satışın Fikir Babası Cumhurbaşkanımızdır Finike Portakalı Dalında Alıcı Buluyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 12:16:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hanönü'de Muhtarlar Toplantısı Yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]