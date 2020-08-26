Hanönü'de muhtarlar toplantısı yapıldı - Son Dakika

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde muhtarlar toplantısı yapıldı.

Hanönü Kaymakamı Ahmet Raşit Orhan başkanlığında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, yol, güvenlik, çevre kirliliği ve sağlıkla ilgili konular görüşüldü.

Muhtarların, daire müdürlerinin ve vatandaşların şikayet ve taleplerinin dinlendiği toplantıda, soruların giderilmesi için yapılması gerekenler kararlaştırıldı.

Toplantıya, Kaymakam Ahmet Raşit Orhan, Belediye Başkanı Serkan Uçar, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Mesut Yıldız, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Bayhan, kamu kurum müdürler ile muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.