Son Dakika Haberleri: Hanönü'de Öğrencilere Kitap ve Kırtasiye Yardımı

Hanönü'de Öğrencilere Kitap ve Kırtasiye Yardımı

1 saat önce

İstanbul'da faaliyet gösteren Hanönü Dernekler Federasyonu tarafından Hanönü Şehit Faruk Karagöz Yatılı Bölge Okulundaki ihtiyaç sahibi öğrencilere kitap ve kırtasiye yardımında bulunuldu.

Hanönü'de Öğrencilere Kitap ve Kırtasiye Yardımı, System.String[]
İstanbul'da faaliyet gösteren Hanönü Dernekler Federasyonu tarafından Hanönü Şehit Faruk Karagöz Yatılı Bölge Okulundaki ihtiyaç sahibi öğrencilere kitap ve kırtasiye yardımında bulunuldu.

Üsküdar'da, federasyon tarafından düzenlenen eğitim gecesinde yapılan bağışlarla Hanönü Şehit Faruk Karagöz Yatılı Bölge Okulu kütüphanesi için alınan kitaplar, okul yetkililerine teslim edildi.

Hanönü Dernekler Federasyonu Başkanı İsmail Çorbacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düzenledikleri programlarda yapılan bağışlardan elde ettikleri gelirle ilçede eğitim gören öğrenciler için kırtasiye ve kitap yardımında bulunduklarını söyledi.

Çorbacı, "Derneğimiz bundan sonra da bu gibi hayır işlerinde etkinliğini sürdürecek. Yardım kampanyamıza katılan tüm vatandaşlara teşekkür ederim." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Demirkıran da yapılan yardımların öğrenciler açısından çok anlamlı olduğunu kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:54 Kaynak: AA

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