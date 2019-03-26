Son Dakika Haberleri: Hanönü'de Orman Haftası Etkinliği

Hanönü'de Orman Haftası Etkinliği

1 saat önce

Hanönü ilçesinde Orman Haftası etkinlikleri kapsamında öğrenciler fidan dikti.

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Hanönü ilçesinde Orman Haftası etkinlikleri kapsamında öğrenciler fidan dikti.

Hanönü Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Küreçayı Orman Deposu alanındaki etkinliğe, Kaymakam Hasan Doğan, Belediye Başkanı Serkan Uçar, Hanönü Orman İşletme Müdürü Tuğrul Baduroğlu, öğrenciler, vatandaşlar, Orman İşletme Müdürlüğü şefleri ile personeli katıldı.

Orman İşletme Müdürü Tuğrul Baduroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Orman Haftası etkinlikleri kapsamında Hanönü Şehit Faruk Karagöz Bölge Okulu öğrencilerinin katılımıyla fidan dikimi etkinliği düzenlendiğini söyledi.

Baduroğlu, "Tepeköy mevkisinde hazırlanan alana öğrenciler tarafından 200 fıstık çamı fidanı dikildi. Yarın da ilçe merkezinde vatandaşlara 800 fıstık çamı dağıtımı yapılacak." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 12:31 Kaynak: AA

Orman İşletme Müdürlüğü, Hanönü, Güncel
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