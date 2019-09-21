Son Dakika Haberleri: Hanönü'de panayır düzenlenecek
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Hanönü'de panayır düzenlenecek

1 saat önce

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde panayır düzenlenecek.

Hanönü'de panayır düzenlenecek, System.String[]

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde panayır düzenlenecek.

İlçede uzun bir aradan sonra geçen yıl tekrar yapılmaya başlanan panayırın bu sene 28 Eylül Cumartesi günü yapılmasına karar verildi.

Belediye Başkanı Serkan Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi yeniden canlandırmak adına Hanönü Gökceağaç Panayırı'nı tekrar düzenlediklerini söyledi.

Panayırın önemine değinen Uçar, "Hanönü ilçe olmadan önce Gökceağaç nahiyesi ve köy iken geleneksel hale gelmiş panayır yaklaşık 20 yıldır yapılmıyordu. Panayırı geçen yıl tekrar başlatmıştık. Bu etkinliği tekrar canlandırmak istiyoruz. Etkinlikte yağlı pehlivan güreşleri yapılacak, akşam ise müzik eğlence programı gerçekleştirilecek." dedi.

Kastamonu, Hanönü, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 09:34 Kaynak: AA
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