Son Dakika Haberleri: Hanönü'de trafik kazası: 1 kişi yaralı
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Hanönü'de trafik kazası: 1 kişi yaralı

45 dakika önce

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Hanönü'de trafik kazası: 1 kişi yaralı, System.String[]

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Hasan Akyol idaresindeki 06 ESS 85 plakalı otomobil, Hanönü Kale Park mevkisinde mıcırın etkisiyle devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hasan Akyol, Kastamonu, Hanönü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 09:26 Kaynak: AA
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