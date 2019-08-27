Hanönü'de trafik kazası: 1 kişi yaralı
45 dakika önce
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 09:26 Kaynak: AA
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Hasan Akyol idaresindeki 06 ESS 85 plakalı otomobil, Hanönü Kale Park mevkisinde mıcırın etkisiyle devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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