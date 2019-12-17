Hanönü'de Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinlikleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hanönü'de Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinlikleri - Son Dakika

Hanönü'de Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinlikleri

6 saat önce

Hanönü Şehit Faruk Karagöz İlkokulu tarafından Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası yapılan etkinliklerle kutlandı.

Hanönü'de Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinlikleri, System.String[]

Hanönü Şehit Faruk Karagöz İlkokulu tarafından Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası yapılan etkinliklerle kutlandı.

Hanönü Şehit Faruk Karagöz İlkokulu Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenen etkinliğe Kaymakam Aydın Göçer, Belediye Başkan Vekili Kadir Özdemir ile veliler katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Demirkıran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1. Dünya Savaşı sonrası ülkede oluşan ekonomik darboğazın ardından yabancı ülkelere para akışının önüne geçilmesi ve toplumsal tutum bilincinin oluşturulması için Yerli Malı Haftası Etkinliklerinin kutlandığını belirtti.

Çocuklara tutumlu olmanın, yerli malları üretiminin ve yerli malına sahip çıkmanın en iyi şekilde anlatılması gerektiğini ifade eden Demirkıran, "Tutumluluk küçük yaşlarda çocuklarımıza aşılanmalıdır. Ders araçlarını, giysilerini, harçlığını tutumlu kullanan, boşa akan suyu, gereksiz yanan lambayı kapatan çocuklar, bu güzel alışkanlıklarını büyüdükleri zaman da devam ettirir." dedi.

Hanönü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 01:32 Kaynak: AA
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