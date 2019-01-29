Son Dakika Haberleri: Hanönü'de Tyçp Kapsamında 10 Kişi İstihdam Edilecek

Hanönü'de Tyçp Kapsamında 10 Kişi İstihdam Edilecek

2 saat önce

Hanönü Belediyesine Toplum Yararına Programı (TYÇP) kapsamında 10 işçi alınacak.

Hanönü'de Tyçp Kapsamında 10 Kişi İstihdam Edilecek, System.String[]
Hanönü Belediyesine Toplum Yararına Programı (TYÇP) kapsamında 10 işçi alınacak.

Belediye Başkanı Serkan Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TYÇP kapsamında başvuruların 4 Şubat'ta başlayıp 8 Şubat'ta sona ereceğini söyledi.

Başvuruların çeşitli şekillerde yapılacağını belirten Uçar, "Çalışmak isteyenler İŞKUR İl Müdürlüğü ve Hanönü Belediyesine şahsen ya da İŞKUR İl Müdürlüğü internet sitesinden başvuruda bulunabilir. İşçiler, noter huzurunda kura ile belirlenecek. Kurada ismi çıkanlar, 1 Mart'tan 31 Ağustos'a kadar çalışacak." dedi.

Uçar, belediyede yeni istihdam sağlayacak olmaları dolayısıyla mutlu olduklarını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:00 Kaynak: AA

Hanönü, Güncel
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