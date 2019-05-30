Son Dakika Haberleri: Hanönü'de "Yaşama Yol Yer" kampanyası çalışmaları
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Hanönü'de "Yaşama Yol Yer" kampanyası çalışmaları

7 dakika önce

Hanönü'de sağlık ekipleri, minik öğrencilere "Yaşama Yol Ver" kampanyası kapsamında eğitim verdi.

Hanönü'de
Hanönü'de sağlık ekipleri, minik öğrencilere "Yaşama Yol Ver" kampanyası kapsamında eğitim verdi.
İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri, öğrencilere çalışmaları hakkında bilgi aktardı.
Hanönü Şehit Faruk Karagöz Yatılı Bölge Okulu 3.sınıf öğrencilerine sunum yapan sağlık personeli, çocukların karşılaştıkları sağlık problemlerinde nasıl davranmaları gerektiğini ve trafikte seyreden ambulansa yol verilmesi gerektiği konusunda bilgi verdi.
Eğitim kapsamında öğrencilere, 112 Acil Çağrı Hattı'nın gereksiz aranmasının önlenmesi ve trafikte ambulansa geçiş üstünlüğüne özen gösterilmesi konularında uyarıda bulunuldu.
Eğitim sonunda minik öğrencilere broşür, kalem takımı, şapka ve çıkartma hediye edildi.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 05:00 Kaynak: AA
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