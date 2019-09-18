Hanönü'den kısa kısa

Taşköprü Kaymakamı ve Hanönü Kaymakam Vekili İbrahim Çenet başkanlığında halk toplantısı düzenlendi.

Hanönü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonundaki toplantıda, vatandaşların sorunlarıyla ilgili istişarede bulunularak çözüm yolları tartışıldı.

Çenet, toplantıda yaptığı konuşmada, vatandaşların eğitim, sağlık, ulaşım, altyapıyla ilgili çözüm üretmeye çalıştıklarını söyledi.

Toplantıya Belediye Başkanı Serkan Uçar, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Mesut Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Demirkıran ile kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

İlköğretim Haftası etkinliği



Hanönü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.



Şehit Faruk Karagöz İlkokulu bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törene Hanönü Kaymakam Vekili İbrahim Çenet, Belediye Başkanı Serkan Uçar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Demirkıran, İlçe Emniyet Amiri vekili Mustafa Ömer Karaağaç ile daire amirleri, siyasi partilerin temsilcileri, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.



Çenet, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin geleceği olan çocukların okullarına, öğretmenlerin de öğrencilerine kavuşmanın coşkusunu yaşadıklarını belirterek, "Yarınların Türkiye'sine yön verecek olan çocuklarımız, kalplerindeki azim, ruhlarındaki adanmışlıkla çağa tanıklık eden değil, çağa liderlik eden bir nesil olacak. 2019-2020 eğitim öğretim yılının tüm camiaya hayırlı olmasını diliyorum." dedi.