Hanönü halk pazarı yeniden açıldı - Son Dakika

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatılan halk pazarı tekrar açıldı.

Yaklaşık bir aydır İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar gereği kapatılan ve çarşamba günleri kurulan halk pazarı, kurul kararıyla yeniden faaliyete başladı.

Belediye Başkanı Serkan Uçar, AA muhabirine, yaklaşık bir aydır koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan halk pazarının yine kurul kararıyla yeniden açıldığını söyledi.

Sadece il içinden gelecek pazarcı esnafına izin verildiğini belirten Uçar, "İl sınırları dışından gelenlerin ise halk pazarına gelmesine izin verilmeyecek. Bu durum zabıta ekiplerince denetlenecek. Her satış yeri arasında en az 3 metre mesafe bulunacak. Pazarcı esnafının ağız ve burnunu kapatacak şekilde maske kullanması tedbiri başta olmak üzere belirlenen tüm kurallara uyulacak." dedi.

Zabıta ekiplerince pazara gelen vatandaşlar ile esnafın ateşinin ölçüleceğini vurgulayan Uçar, maskesi olmayanlara maske dağıtılacağını, zabıta ve polis ekiplerince de sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarılar yapıldığını ifade etti.