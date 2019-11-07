Hanönü Kaymakamı Göçer'e hayırlı olsun ziyareti
7 saat önce
Atkaracalar Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Hanönü'ye yeni atanan Kaymakam Aydın Göçer'i makamında ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 01:50 Kaynak: AA
Atkaracalar Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Hanönü'ye yeni atanan Kaymakam Aydın Göçer'i makamında ziyaret etti.
Hanönü ilçesinde 2016 yılında yaklaşık 2 ay kaymakam olarak görev yapan Çelik, geçtiğimiz günlerde Hanönü Kaymakamlığına atanan Aydın Göçer'i ziyaretinde hayırlı olsun dileklerini iletti.
Kaymakam Göçer, Kaymakam Çelik'e ziyaretinden dolayı teşekkür etti.
İki kaymakam makamda bir süre sohbet etti.
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