Hanönü'nde Ev Yangını

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Ailesiyle Birlikte Yaşadığı Evi Ateşe Veren Çoban, Oğluyla Birlikte Can Verdi, Eşi ve Diğer Oğlu İse Yaralandı

100 Bin TL Değerindeki 5 Bin Saman Balyası Kül Oldu