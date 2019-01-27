Son Dakika Haberleri: Hanönü'nde Ev Yangını

Hanönü'nde Ev Yangını

1 saat önce

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde ahşap ev yandı.

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Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde ahşap ev yandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Yenice köyü Dere Mahallesi'nde Ali Demir'e ait kullanılmayan iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Hanönü Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında ev kullanılamaz hale geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 12:10 Kaynak: AA

Ali Demir, Kastamonu, Hanönü, Güncel
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