Hanönü'nün Nüfusu Arttı

Hanönü ilçesinin nüfusunun 213 kişi artarak, 4 bin 156'ya çıktı.

Hanönü ilçesinin nüfusunun 213 kişi artarak, 4 bin 156'ya çıktı.



Belediye Başkanı Serkan Uçar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK ) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2018 Nüfus Sayımı Sonuçları'na göre, ilçe merkezi nüfusunun 2 bin 132 olarak açıklandığını söyledi.



Hanönü'ne bağlı köylerin nüfusunun ise 2 bin 24 olduğunu belirten Uçar, ilçenin toplam nüfusunun 4 bin 156'ya çıktığını anlattı.



Uçar, ilçenin geçen yıl 2 bin 22 olan merkez nüfusunun 110, köylerin 1 bin 921 olan nüfusunun ise 103 kişi artarak 2 bin 24'e yükseldiğini kaydetti.

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