Hanönü ve Köyleri Yardımlaşma Derneği'nin Yardımları

Ankara'da faaliyet gösteren Hanönü ve Köyleri Yardımlaşma Derneği ilçede yapımı devam eden merkez Şeyh Şaban-ı Veli Camisi ile ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine yardımda bulundu.

Ankara'da faaliyet gösteren Hanönü ve Köyleri Yardımlaşma Derneği ilçede yapımı devam eden merkez Şeyh Şaban-ı Veli Camisi ile ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine yardımda bulundu.



Derneğin yönetim kurulu üyesi ve eğitim sorumlusu Engin Sözeri, yaptığı açıklamada, dernek olarak eğitime büyük önem verdiklerini, her yıl düzenli olarak yaptıkları öğrencilere burs yardımını bu yıl da devam ettirdiklerini söyledi.



Hanönü'de ikamet eden ve çeşitli illerdeki üniversitelerde okuyan ihtiyaç sahibi 12 öğrenciye kişi başı bin 100 lira olmak üzere toplam 13 bin 200 lira eğitim yardımında bulunulduğunu belirten Sözeri, "Şeyh Şaban-ı Veli Camisi'ne de 9 bin 808 lira ve 16 bin lira değerinde klima alındı. Para ve klima İlçe Müftülüğüne gönderilmiştir." dedi.

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