Hanönülü öğrenciler için etkinlik düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hanönülü öğrenciler için etkinlik düzenlendi - Son Dakika

Hanönülü öğrenciler için etkinlik düzenlendi

6 saat önce

İstanbul'da faaliyet gösteren Hanönü Dernekler Federasyonu (HANDERFED) tarafından eğitime destek gecesi düzenlendi.

Hanönülü öğrenciler için etkinlik düzenlendi, System.String[]

İstanbul'da faaliyet gösteren Hanönü Dernekler Federasyonu (HANDERFED) tarafından eğitime destek gecesi düzenlendi.

Federasyon Başkanı İsmail Çorbacı, Üsküdar Mehmet Çakır Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, 37 öğrenciye burs verileceğini söyledi.

Federasyonun 2008 yılında kurulduğunu anımsatan Çorbacı üye dernek sayısının artırılacağını belirterek "İkincisini gerçekleştirdiğimiz eğitime destek gecesinde üyelerimiz ve aileleriyle bir araya geldik. Organizasyon sonrasında İstanbul ve Hanönü'de yaşayan 37 öğrenciye burs verebilecek geliri elde ettik. Bu sayıyı önümüzdeki senelerde çoğaltma hedefindeyiz." dedi.

Konuşmanın ardından sanatçılar, şarkılar söyledi.

Programa, Hanönü Kaymakamı Aydın Göçer, Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar, muhtarlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

Mehmet Çakır, İstanbul, Üsküdar, Hanönü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 03:16 Kaynak: AA
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