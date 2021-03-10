Hanri Benazus koleksiyonundaki Atatürk fotoğraflarını belediyeye hediye etti - Son Dakika

Hanri Benazus koleksiyonundaki Atatürk fotoğraflarını belediyeye hediye etti

10.03.2021 10:17

Hanri Benazus koleksiyonundaki Atatürk fotoğraflarını belediyeye hediye etti ANKARA - Türkiye'nin en geniş Atatürk fotoğrafları koleksiyonuna sahip olan yazar ve iş adamı Hanri Benazus, arşivinde bulunan Atatürk fotoğraflarını Ankara Büyükşehir Belediyesine hediye etti.

Hanri Benazus koleksiyonundaki Atatürk fotoğraflarını belediyeye hediye etti

ANKARA - Türkiye'nin en geniş Atatürk fotoğrafları koleksiyonuna sahip olan yazar ve iş adamı Hanri Benazus, arşivinde bulunan Atatürk fotoğraflarını Ankara Büyükşehir Belediyesine hediye etti. Benazus, "Bugüne kadar Atatürk müzesinin açılması için Amerika'dan ve Lozan Üniversitesi'nden teklifler geldi. Hepsini reddettim, çünkü bu arşiv bu topluma mal oldu. Burada kalması şart ve en önemli yer de Ankara" dedi.

Atatürk hayranı yazar ve iş adamı Hanri Benazus, aralarında kamuoyunca hiç bilinmeyen Atatürk fotoğraflarının da bulunduğu arşivini Ankara Büyükşehir Belediyesine hediye etti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Mustafa Kemal Paşa'nın en geniş fotoğraf arşivinin sahibi Hanri Benazus, koleksiyonunu belediyemize hediye etti. Biz de bu arşivi yeni kuracağımız Atatürk Fotoğrafları Müzesi'nde sergilemeye karar verdik. Gözümüz gibi bakacağız" sözleriyle Benazus'a teşekkür etti.

Atatürk Fotoğrafları Müzesi kurulacak

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, Benazus tarafından hediye edilen fotoğraf arşiviyle "Atatürk Fotoğrafları Müzesi" kuracaklarını belirterek, kültür hazinesini gelecek nesillere aktarmayı amaçladıklarını söyledi. Benazus'un arşivini hediye etmesinin kendileri için bir onur olduğunu ifade eden Ödemiş, çok az bilinen ya da hiç bilinmeyen Atatürk fotoğraflarının kalıcı sergi dışında gezici sergiyle de tüm Türkiye'de görülmesini sağlayacaklarını açıkladı. Ödemiş, "Sayın Benazus'un elinde sergilenmek üzere hazırlanmış 10 bin tane Atatürk fotoğrafı var. Yaklaşık 10 bin tane de sergi için hazırlanmak üzere fotoğraf arşivi var. Bu arşivin en büyük özelliği Atatürk'ün ender rastlanan veya kamuoyunca hiç bilinmeyen fotoğraflarının olması. Biz öncelikle bu fotoğraflardan Atatürk-Ankara ilişkisini ortaya çıkaran fotoğraflardan bir sergi çalışmasının hazırlığını yapıyoruz. Atatürk'ün sadece gülerken çekilmiş yaklaşık 300'ün üzerinde fotoğrafı var. Gülen Atatürk fotoğraflarından oluşan bir sergi de açılabilir. Sayın Benazus elindeki arşivi herhangi bir ücret talep etmeksizin Ankara Büyükşehir Belediyesine bağışlayacak. Bu arşivi biz uzmanlarımızla birlikte çalışarak fotoğrafların devamlı sergileneceği bir Atatürk Fotoğrafları Müzesi kurmak hedefindeyiz" dedi.

Benazus: "En önemli yer Ankara"

Henüz 7 yaşındayken Atatürk ile tanışan ve kamuoyunda "Atatürk'ün leblebilerini aşıran çocuk" olarak tanınan Benazus, ilk orijinal Atatürk fotoğrafını 17 yaşında elde etti. Yaklaşık 20 bin fotoğrafı bir araya getirmeyi başaran Benazus'un 100'e yakın kitabı bulunuyor.

Türkiye'nin en büyük Atatürk fotoğrafları arşivine sahip olan Hanri Benazus, çok sayıda teklif gelmesine rağmen bugüne kadar hiçbir fotoğrafını elinden çıkarmadığını belirterek, Atatürk ile tanışıp sohbet eden hayattaki son kişi olduğunu söyledi. Benazus, Atatürk fotoğrafları arşivini hiçbir beklenti içinde olmadan Büyükşehir Belediyesine hediye ettiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Atatürk Ankara'yı başşehir seçerken kafasında çok uzun planlar vardı. Tam Anadolu'nun göbeğinde ve her yere eşit mesafede olan bir yeri seçti. Ankara çok önemli. Benim özellikle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'na önerim bu arşivin kalıcı bir müze haline getirilmesi. Bu müze hazırlanana kadar metro istasyonlarında veya uygun görülen yerlerde günün anlam ve önemine göre de geçici sergiler açılabilir. Bunu yaparken hiçbir beklenti içinde olmadım, çünkü benim Atatürk'e çok büyük bir borcum var. Ben o borcu ödemeye çalışıyorum. Bugüne kadar bu Atatürk müzesinin açılması için Amerika'dan ve Lozan Üniversitesi'nden teklifler geldi. Hepsini reddettim, çünkü bu arşiv bu topluma mal oldu. Burada kalması şart ve en önemli yer de Ankara."

Hanri Benazus koleksiyonundaki Atatürk fotoğraflarını belediyeye hediye etti
Hanri Benazus koleksiyonundaki Atatürk fotoğraflarını belediyeye hediye etti
Hanri Benazus koleksiyonundaki Atatürk fotoğraflarını belediyeye hediye etti
Hanri Benazus koleksiyonundaki Atatürk fotoğraflarını belediyeye hediye etti

Mustafa Kemal Atatürk, Hanri Benazus, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hanri Benazus koleksiyonundaki Atatürk fotoğraflarını belediyeye hediye etti - Son Dakika


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