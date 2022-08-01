Hansu İrem: Sonsuza kadar ışık ve sevgiyle hep beraberiz, İlhan İrem bizi bırakmadı, bırakmayacak ve biz de birbirimizi bırakmayacağız - Son Dakika
Üye Girişi

Hansu İrem: Sonsuza kadar ışık ve sevgiyle hep beraberiz, İlhan İrem bizi bırakmadı, bırakmayacak ve biz de birbirimizi bırakmayacağız

01.08.2022 09:43

28 Temmuz'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren sanatçı İlhan İrem için AKM'de cenaze töreni düzenlendi.

28 Temmuz'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren sanatçı İlhan İrem için AKM'de cenaze töreni düzenlendi. Sevenlerinin salonu doldurduğu cenaze töreninde, İrem'in tabutu salona girerken dakikalarca ayakta alkışlandı. Tabutun şarkılar eşliğinde salona girdiği anlarda birçok kişi gözyaşlarını tutamadı.

Müzikte 1970'li ve 80'li yıllara damgasını vuran sanatçılardan müzisyen ve söz yazarı İlhan İrem, 28 Temmuz'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 67 yaşındaki sanatçı, böbrek yetmezliği teşhisiyle diyaliz tedavisi görüyordu.

İrem, Bebek Camii'nde düzenlenecek törenin ardından Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

İrem, tabutunun Türk bayrağına sarılmasını, Atatürk Kültür Merkezi'nde bir tören yapılmasını ve Aşiyan Mezarlığı'na defnedilmeyi vasiyet etmişti.

YORUMLAR
500
İlhan İrem, Son Yolculuğuna Uğurlandı İlhan İrem, Son Yolculuğuna Uğurlandı İlhan İrem son yolculuğuna uğurlanıyor (2) İlhan İrem son yolculuğuna uğurlanıyor (2)
Kaynak: DailyMotion.com

Aşiyan Mezarlığı, İlhan İrem, AKM, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hansu İrem: Sonsuza kadar ışık ve sevgiyle hep beraberiz, İlhan İrem bizi bırakmadı, bırakmayacak ve biz de birbirimizi bırakmayacağız - Son Dakika

Bu haber DailyMotion.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. DailyMotion.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı DailyMotion.com kurumudur.

Son Dakika
16:50 AK Partili Külünk, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun sözlerine tepki gösterdi: Devlete hesap vermek zorunda
16:29 Sevilla'ya transfer olan Marcao basın toplantısında ağladı! Futbolcuyu "İdolün kim?" sorusu duygulandırdı
16:29 ABD'de akılalmaz olay! Marketten aldığı cipsten yılan fırladı
16:22 ABD'de köpek gezdirmeye çıkan kadına sokak ortasında tecavüz edildi!
16:15 Bakan Soylu cemevlerine yönelik saldırıları "Eski Türkiye'nin ayak izi" olarak duyurdu: "Planlı provokasyon" en ağır şekilde cezalandırılacaktır
15:55 CHP'li Engin Altay, canlı yayında açıkladı: Gönüllerdeki aday falan değil, düz söylüyorum adayımız "Bay Kemal"
15:52 Kendisini "mehdi" ilan eden radyocu Tuncer Çiftçi'den, hem uzun namlulu silahlarla hem de kandırdığı kadınlarla skandal video
15:52 Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilk yaşandı! 3. eleme turunda VAR kullanılacak
15:29 Aston Martin, emekli olan Vettel'in yerine Alonso ile anlaştı
15:28 Kılıçdaroğlu'ndan "sağlıkta şiddet" tepkisi: Bundan sonra olacak tüm negatif olayların sorumlusu AK Parti ve MHP'dir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2022 17:00:36. #1.11#
SON DAKİKA: Hansu İrem: Sonsuza kadar ışık ve sevgiyle hep beraberiz, İlhan İrem bizi bırakmadı, bırakmayacak ve biz de birbirimizi bırakmayacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement