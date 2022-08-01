28 Temmuz'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren sanatçı İlhan İrem için AKM 'de cenaze töreni düzenlendi. Sevenlerinin salonu doldurduğu cenaze töreninde, İrem'in tabutu salona girerken dakikalarca ayakta alkışlandı. Tabutun şarkılar eşliğinde salona girdiği anlarda birçok kişi gözyaşlarını tutamadı.

Kaynak: DailyMotion.com

Aşiyan Mezarlığı, İlhan İrem, AKM, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hansu İrem: Sonsuza kadar ışık ve sevgiyle hep beraberiz, İlhan İrem bizi bırakmadı, bırakmayacak ve biz de birbirimizi bırakmayacağız - Son Dakika

Bu haber DailyMotion.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. DailyMotion.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı DailyMotion.com kurumudur.