Hantepe Eğitim Şehitleri İlkokulu eTwinning projesi ile dersleri sanatla buluşturdu - Son Dakika
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Hantepe Eğitim Şehitleri İlkokulu eTwinning projesi ile dersleri sanatla buluşturdu

26.04.2022 10:17
Hantepe Eğitim Şehitleri İlkokulu eTwinning projesi ile dersleri sanatla buluşturdu

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesindeki Hantepe Eğitim Şehitleri İlkokulunda uygulanan eTwinning projesi kapsamında dersler sanatla buluşturuldu.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesindeki Hantepe Eğitim Şehitleri İlkokulunda uygulanan eTwinning projesi kapsamında dersler sanatla buluşturuldu.

Okul müdürü Zülfü Özkan yaptığı açıklamada, "Dersler Sanatla Buluşuyor" eTwinning projesini okullarında da uyguladıklarını söyledi.

Ülke genelinde 10 okulla proje ortağı olduklarını belirten Özkan, "Projemiz ile Türkçe, matematik ve hayat bilgisi derslerimizin kazanımlarını sanat formlarıyla harmanladık. Amacımız öğrencilerimize eğlenceli, estetik ve yaşantısal öğrenme ortamı hazırlamak ve bu yolla kalıcı öğrenme gerçekleştirmek. Aynı zamanda öğrencilerimizin sanat formlarını deneyimleyerek derslerle ilişkilendirmesi yoluyla daha aktif olacakları ve iş birliği içinde çalışacakları öğrenme süreçleri hazırladık." dedi.

Sınıf öğretmenleri Nejdet İpek ve Handan Şero tarafından verilen eğitimle sanatın gücünden faydalanarak öğrencilerin öğrenmelerini daha keyifli hale getirmeyi de amaçladıklarını ifade eden Özkan, "Ayrıca öğrencilerimizin sanata karşı olumlu tutum kazanması ve estetik bakış açısı geliştirmelerini sağlamak da hedeflerimiz arasında. Projemiz disiplinler arası öğrenmenin de önünü açacak olup, 21. yüzyıl becerilerinin kazandırılmasında bizlere yardımcı olacak fikirler içermektedir." diye konuştu.

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Togo Cumhuriyeti, okul müdürü, Diyarbakır, matematik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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