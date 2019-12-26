"Hanuka Bayramı" kutlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Hanuka Bayramı' kutlandı - Son Dakika

"Hanuka Bayramı" kutlandı

6 saat önce

Gaziantep'te 40 yıl sonra, Museviler "Işık Bayramı" olarak da anılan "Hanuka Bayramı"nı kutlandı.

Gaziantep'te 40 yıl sonra, Museviler "Işık Bayramı" olarak da anılan "Hanuka Bayramı"nı kutlandı.

İletişim Başkanlığı'nın desteğiyle Gaziantep Sinagogu'nda düzenlenen "Hanuka Bayramı"na İsrail, ABD ve İstanbul'dan Musevi cemaati mensubu yaklaşık 150 kişi katıldı.

Türkiye Hahambaşısı Rav İshak Haleva'nın önderliğinde süslenmiş tarihi bir Tevrat'ın resmi törenle sinagogun içinde bulunan kutsal odaya konulmasıyla başlayan kutlamada, davetliler Tevrat'tan okunan bölümleri dinledi ve yapılan duaya eşlik etti.

Konuşmalar öncesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Hanuka Bayramı'na ilişkin mesajları okundu.

Türkiye Yahudi Cemaati Başkanı İshak İbrahimzadeh, törende yaptığı konuşmada, 40 yıl sonra Gaziantep'te Hanuka Bayramı'nı kutlamanın sevinci içinde olduklarını belirtti.

Yıllar önce Gaziantep'te yaşayan Musevilerin tekrar doğdukları topraklara gelerek, kendi bayramlarını kutlamasının önemine işaret eden İbrahimzadeh, şunları söyledi:

"Yaşadığımız yerleri, bu toprakları bize kucak açan Osmanlı'yı, bize kucak açan bu medeniyeti ve bize kucak açan bu kültürden kendimizi hiçbir zaman koparamadık ve koparmak da istemiyoruz. Koparmak isteyenlere burada söyleyeceğimiz tek bir şey var lütfen buradaki sahneyi bir görün. Kim ne yaparsa yapsın, kim içeriye nefret tohumları atarsa atsın, kim ne derse desin biz buradayız. Bizleri azınlık zannedenler nüfusça az olabiliriz ama hepimiz Türkiye'yiz."

Konuşmanın ardından sinagogun bahçesinde bayramın bir geleneği olan mumlar yakıldı.

Hanuka Bayramı kutlandı

Gaziantep, Türkiye, İsrail, Tevrat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:45 Kaynak: AA
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