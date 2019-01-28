Hanutçular Tekme Tokat Kavga Etti
33 dakika önce
İstanbul Taksim Meydanı'nı mesken tutan hanutçular, müşteri kapmak uğruna birbirine girdi.
İstanbul Taksim Meydanı
'nı mesken tutan hanutçular, müşteri kapmak uğruna birbirine girdi.
Yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı olan Taksim Meydanı önceki gün hanutçuların tekme tokat kavgasına sahne oldu. Taksim Meydanı'na gelen turist kafilelerini belirledikleri dükkanlara götürerek komisyon alan hanutçuların arasında müşteri kapma yarışı sırasında tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın kısa sürede tekme tokatlı kavgaya dönüşmesiyle taraflar birbirine girdi. Rant kavgası yüzünden meydana gelen olayı gören Taksim Meydanı'nda görevli olan çevik kuvvet polisleri kavgaya müdahale etti.
TARAFLAR BİRBİRİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADI Taraflar arasında tansiyon uzun süre düşmedi. Olayda taraflar güçlükle sakinleştirildi. Ardından olay yerine gelen güven timleri ekipleri tarafları önce kimlik taramasından geçirdi, ardından kavga ile ilgili bilgi aldı. Her iki taraf da tekme tokat kavga sonrası birbirinden şikayetçi olmadı. Öte yandan, müşteri yüzünden çıkan kavganın arbede anları kameralara yansıdı.
(İHA)
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 09:06 Kaynak: İHA
Yerli Cadılar Bayramı: Edirne'de Bocuk Gece'si Coşkusu
Taksim'de, Müşteri Kapmak İsteyen Hanutçular Tekme Tokat Kavga Etti! Kamera Kayıttaydı
Diyarbakır'da Sokak Ortasında Sapık Dehşeti
68 Yaşındaki Engelli Adamı Sokak Ortasında Öldüren Zanlı Komşusu Çıktı