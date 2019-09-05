Son Dakika Haberleri: Hapag-Lloyd, Türkiye'yi Cenova'ya bağladı
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Hapag-Lloyd, Türkiye'yi Cenova'ya bağladı

14 dakika önce

Dünyanın 5. büyük konteyner operatörü Hapag-Lloyd, Akdeniz'deki gücünü artırmak için Türkiye'yi de dahil ettiği Güney Avrupa'yı, ayrı bir bölge yaptı, Cenova merkez oldu.

Hapag-Lloyd, Türkiye'yi Cenova'ya bağladı, System.String[]

Dünyanın 5. büyük konteyner operatörü Hapag-Lloyd, Akdeniz'deki gücünü artırmak için Türkiye'yi de dahil ettiği Güney Avrupa'yı, ayrı bir bölge yaptı, Cenova merkez oldu.

Türkiye, Akdeniz, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 12:24 
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