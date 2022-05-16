Hapis cezası alan ve hakkında siyasi yasak getirilen Canan Kaftancıoğlu , "Bundan sonra ne yapacaksınız?" sorusunu yanıtladı: Görevimin başındayım - Son Dakika
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Hapis cezası alan ve hakkında siyasi yasak getirilen Canan Kaftancıoğlu , "Bundan sonra ne yapacaksınız?" sorusunu yanıtladı: Görevimin başındayım

16.05.2022 10:30
Hapis cezası alan ve hakkında siyasi yasak getirilen Canan Kaftancıoğlu , "Bundan sonra ne yapacaksınız?" sorusunu yanıtladı: Görevimin başındayım

3 ayrı suçtan aldığı 4 yıl 11 ay 20 günlük hapis cezasını onanan ve hakkında siyasi yasak getirilen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Gazeteci İsmail Saymaz'ın, "Bundan sonra nasıl hareket edeceksiniz?" sorusuna; "Görevimin başındayım" sözleriyle net bir yanıt verdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında, geçtiğimiz hafta sosyal medya paylaşımları nedeniyle "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak", "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından verilen 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.

SİYASİ YASAK GETİRİLDİ

Kaftancıoğlu'na siyasi yasak da getirilirken, CHP İstanbul İl Başkanlığı görevini yürütüp yürütemeyeceği merak konusu oldu. Bu konuda sürecin nasıl ilerleyeceğine dair farklı iddialar ortaya atılırken, beklenen açıklama Kaftancıoğlu'nun kendisinden geldi.

"GÖREVİMİN BAŞINDAYIM"

Gazeteci İsmail Saymaz'ın ulaştığı Kaftancıoğlu, "Bundan sonra nasıl hareket edeceksiniz?" sorusuna; "Görevimin başındayım" yanıtını verdi.

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hapis cezası alan ve hakkında siyasi yasak getirilen Canan Kaftancıoğlu , 'Bundan sonra ne yapacaksınız?' sorusunu yanıtladı: Görevimin başındayım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hapis cezası alan ve hakkında siyasi yasak getirilen Canan Kaftancıoğlu , "Bundan sonra ne yapacaksınız?" sorusunu yanıtladı: Görevimin başındayım - Son Dakika
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