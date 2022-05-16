CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında, geçtiğimiz hafta sosyal medya paylaşımları nedeniyle "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak", "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından verilen 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.
Kaftancıoğlu'na siyasi yasak da getirilirken, CHP İstanbul İl Başkanlığı görevini yürütüp yürütemeyeceği merak konusu oldu. Bu konuda sürecin nasıl ilerleyeceğine dair farklı iddialar ortaya atılırken, beklenen açıklama Kaftancıoğlu'nun kendisinden geldi.
Gazeteci İsmail Saymaz'ın ulaştığı Kaftancıoğlu, "Bundan sonra nasıl hareket edeceksiniz?" sorusuna; "Görevimin başındayım" yanıtını verdi.
Son Dakika › Güncel › Hapis cezası alan ve hakkında siyasi yasak getirilen Canan Kaftancıoğlu , 'Bundan sonra ne yapacaksınız?' sorusunu yanıtladı: Görevimin başındayım - Son Dakika