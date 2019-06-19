Hapis cezası bulunan firariler yakalandı
28 dakika önce
Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunun 2 kişi polis ekiplerince yakalandı.
Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 11:16 Kaynak: AA
'ta çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunun 2 kişi polis ekiplerince yakalandı.
Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, merkez Onikişubat
ilçesi Cumhuriyet Mahallesi
'nde, 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.M'yi yakaladı.
Öte yandan, merkez Onikibat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde devriye gezen mahalle bekçileri, çeşitli suçlardan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan M.K'yi (22) parkta yakaladı.
Adliyeye sevk edilen M.M. ile M.K. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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