Son Dakika Haberleri: Hapis cezası bulunan firariler yakalandı
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Hapis cezası bulunan firariler yakalandı

28 dakika önce

Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunun 2 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Hapis cezası bulunan firariler yakalandı, System.String[]
Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunun 2 kişi polis ekiplerince yakalandı.
Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, merkez Onikişubat ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde, 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.M'yi yakaladı.
Öte yandan, merkez Onikibat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde devriye gezen mahalle bekçileri, çeşitli suçlardan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan M.K'yi (22) parkta yakaladı.
Adliyeye sevk edilen M.M. ile M.K. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 11:16 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Mahallesi, Polis, Kahramanmaraş, Güncel
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