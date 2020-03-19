Hapis cezası bulunan kadın yakalandı - Son Dakika

Hapis cezası bulunan kadın yakalandı
6 saat önce
Adıyaman'da, 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın polis ekipleri tarafından yakalandı.
Adıyaman'da, 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın polis ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temin etme suçlarıyla hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 87 bin 400 TL para cezası bulunan N.S., isimli kadın, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan kadın daha sonra ceza evine gönderildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 02:56 Kaynak: İHA
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