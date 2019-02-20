Son Dakika Haberleri: Hapis Cezası Bulunan Kişi Yakandı

Hapis Cezası Bulunan Kişi Yakandı

1 saat önce

Kırklareli'nde hapis cezası bulunan kişi ceza evindeki kardeşini ziyarete geldiğinde yakalandı.

Hapis Cezası Bulunan Kişi Yakandı, System.String[]
Kırklareli'nde hapis cezası bulunan kişi ceza evindeki kardeşini ziyarete geldiğinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan hükümlü olan kardeşi H.U'yu ziyaret eden E.U'nun yapılan sorgulamasında yakalama kaydının bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan E.U. işlemleri yapılmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:53 Kaynak: AA

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