Hapis cezası bulunan şahıs JASAT ekipleri tarafından yakalandı - Son Dakika

Hapis cezası bulunan şahıs JASAT ekipleri tarafından yakalandı
05.01.2021 15:12
Samsun'da hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan bir kişi JASAT ekibi tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Samsun'da hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan bir kişi JASAT ekibi tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Y.T.'yi Kıran Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen Y.T. adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN
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