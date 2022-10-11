Hapis cezası bulunan şahıs, saklandığı evde kıskıvrak yakalandı - Son Dakika
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Hapis cezası bulunan şahıs, saklandığı evde kıskıvrak yakalandı

11.10.2022 11:25
Hapis cezası bulunan şahıs, saklandığı evde kıskıvrak yakalandı

Hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, saklandığı eve yapılan operasyon sonucu kıskıvrak yakalandı.

Hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, saklandığı eve yapılan operasyon sonucu kıskıvrak yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından, Bilecik ili genelinde yakalama kararı bulunan şahıslar ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde; hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.B. isimli şahıs, Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerince Çarşı Mahallesi'nde saklandığı eve yapılan operasyon sonucu yakalandı. Y.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde etkin çalışmalarına hızla devam ediyor. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Jandarma, Bilecik, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hapis cezası bulunan şahıs, saklandığı evde kıskıvrak yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hapis cezası bulunan şahıs, saklandığı evde kıskıvrak yakalandı - Son Dakika
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