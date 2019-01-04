Hapis Cezası Bulunan Şahıs Uygulamada Yakalandı
46 dakika önce
Niğde'de "kasten yaralama" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Niğde
'de "kasten yaralama" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bor ilçesinde yaptığı uygulamada, "kasten yaralama" suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M. Y'yi gözaltına aldı.
Zanlı, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi. - NİĞDE
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:43 Kaynak: İHA
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