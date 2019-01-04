Son Dakika Haberleri: Hapis Cezası Bulunan Şahıs Uygulamada Yakalandı

Hapis Cezası Bulunan Şahıs Uygulamada Yakalandı

46 dakika önce

Niğde'de "kasten yaralama" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Hapis Cezası Bulunan Şahıs Uygulamada Yakalandı, System.String[]
Niğde'de "kasten yaralama" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bor ilçesinde yaptığı uygulamada, "kasten yaralama" suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M. Y'yi gözaltına aldı.

Zanlı, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi. - NİĞDE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:43 Kaynak: İHA

Niğde, 3. Sayfa
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