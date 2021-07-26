Hapis cezası bulunan şahıslar yakalandı - Son Dakika

Samsun'da hakkında kesinleşmiş 5'er yıl hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde haklarında 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan kesinleşmiş 5'er yıl hapis cezası bulunan K.K., E.S. ve L.Ö. isimli şahıslar jandarma dedektifleri (JASAT) ve Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde yakalandı.

Yakalanan şahıslar işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Çarşamba A Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - SAMSUN