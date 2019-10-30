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Son Dakika 3. Sayfa Hapis cezası bulunan zanlı, balıkçı teknesiyle kaçarken yakalandı

Hapis cezası bulunan zanlı, balıkçı teknesiyle kaçarken yakalandı

14 dakika önce

Hapis cezası bulunan zanlı, balıkçı teknesiyle kaçarken yakalandıSAMSUN - Samsun'da hakkında 12 ayrı suçtan 13 yıl 4 ay 16 gün hapis cezası bulunan şahıs, peşindeki polis fark edince balıkçı teknesiyle kaçarken denizin ortasında yakalandı.

Hapis cezası bulunan zanlı, balıkçı teknesiyle kaçarken yakalandı

SAMSUN - Samsun'da hakkında 12 ayrı suçtan 13 yıl 4 ay 16 gün hapis cezası bulunan şahıs, peşindeki polis fark edince balıkçı teknesiyle kaçarken denizin ortasında yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Baruthane mevkisinde sabah meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, "fuhuş, dolandırıcılık, örgüte bilerek yardım etme, kamu kurum ve kuruluşları benzeri tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık, güveni kötüye kullanma, yaralama ve iftira" olmak üzere toplam 12 suçtan 13 yıl 4 ay 16 gün hapis ve 15 bin 280 lira para cezası bulunan A.K.'nin yerini tespit etti. Balıkçı barınağında polislerin kendisini yakalayacağını anlayan A.K. balıkçı teknesiyle denize açılarak kaçmaya başladı. Aranan şahıslar büro ekipleri, Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliği ekiplerinden destek istedi. Polis botu ile teknenin peşine düşüldü ve A.K. denizin ortasındaki teknede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.K., Samsun Adliyesine sevk edildi. Adli işlemleri tamamlanan A.K. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Hapis cezası bulunan zanlı, balıkçı teknesiyle kaçarken yakalandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü, İlkadım, Samsun, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:40 Kaynak: İHA
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