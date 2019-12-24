Hapis cezası ile aranan 2 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hapis cezası ile aranan 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Hapis cezası ile aranan 2 kişi yakalandı

6 saat önce

MALATYA'da, hakkında kesinleşmiş 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan A.U. ile 6 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası ile aranan M.Ç. yakalandı.

Hapis cezası ile aranan 2 kişi yakalandı, System.String[]

MALATYA'da, hakkında kesinleşmiş 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan A.U. ile 6 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası ile aranan M.Ç. yakalandı. Adliyeye sevk edilen 2 kişi, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri yaptıkları denetimlerde, Erzincan 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nce 'hükümlü ve tutuklunun kaçması', Sivas Sulh Ceza Hakimliği'nce 'basit yaralama', Erzincan İnfaz Bürosu'nca 'nitelikli yağma' suçlarından 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.U., ile Malatya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce çeşitli suçlardan kesinleşmiş 6 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası bulunan M.Ç.'yi yakaladı. A.U. ve M.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Polis ekipleri ayrıca araçların arandığı, şüpheli kişilerin ise kimlik kontrolünden geçirildiği denetimlerde, 4 ruhsatsız tüfek, 1 tabanca, bir miktar uyuşturucuyla yakalanan 3 kişiyi gözaltına aldı. Açıktan hırsızlık gerçekleştiren 3 kişiyi de yakalandı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Asliye Ceza Mahkemesi, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 01:10 Kaynak: DHA
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