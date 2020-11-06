Hapis cezası ile aranan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Hapis cezası ile aranan 2 şüpheli yakalandı
06.11.2020 11:56
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 şüpheli yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Nevşehir adli makamlarınca bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan 18 yaşındaki M.E. ve yaralama suçundan aranan ve hakkında 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan 23 yaşındaki A.B. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen her iki şüphelide tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR
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