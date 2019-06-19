Son Dakika Haberleri: Hapis cezası ile aranan hırsız, mahallede gezerken yakalandı
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Hapis cezası ile aranan hırsız, mahallede gezerken yakalandı

59 dakika önce

KAHRAMANMARAŞ'ta hırsızlık suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Mustafa M. (30), mahallede gezerken yakalandı.

Hapis cezası ile aranan hırsız, mahallede gezerken yakalandı, System.String[]
KAHRAMANMARAŞ'ta hırsızlık suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Mustafa M. (30), mahallede gezerken yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 2 ayrı hırsızlık suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mustafa M.'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde olduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, düzenledikleri baskınla Mustafa M.'yi mahallede gezerken yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa M., mahkemece tutuklandı. 


- Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 07:49 Kaynak: DHA
Kahramanmaraş, Güncel
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