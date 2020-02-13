Hapis cezası ile aranan şahıs Kartepe'de yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hapis cezası ile aranan şahıs Kartepe'de yakalandı - Son Dakika

Hapis cezası ile aranan şahıs Kartepe'de yakalandı

6 saat önce

Hakkında 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yakalanarak cezaevine gönderildi.

Hapis cezası ile aranan şahıs Kartepe'de yakalandı, System.String[]

Hakkında 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yakalanarak cezaevine gönderildi.


Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranması olan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda "Silahla yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun" kılma suçundan 5 yıl 5 ay ağır hapis cezası ile aranan A.Ç. isimli şahsın Kartepe'de olduğu belirlendi. Tespit edilen adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, A.Ç.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Kartepe, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 09:30 Kaynak: İHA
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