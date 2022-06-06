Hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

06.06.2022 10:20
Hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Düzce'de cebir, tehdit ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçu ile hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma timleri tarafından yapılan uygulamada yakalandı.

Düzce'de cebir, tehdit ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçu ile hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma timleri tarafından yapılan uygulamada yakalandı.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesine bağlı bir köyde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) aranan şahıslara yönelik huzur ve güven uygulaması yaptı. Uygulama sırasında tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan hakkında 7 yıl 2 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan L.Z. isimli şahsı yakalandı.

Yakalanan şahıs adli makamlara sevk edildi. - DÜZCE

YORUMLAR
500
Çalınan motosikleti Jandarma buldu Çalınan motosikleti Jandarma buldu Hız yapanlar radara takıldı Hız yapanlar radara takıldı
Kaynak: İHA

Kaynaşlı, Jandarma, JASAT, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı - Son Dakika

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