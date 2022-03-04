Hapis cezası ile aranan şüpheli kümeste yakalandı - Son Dakika
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Hapis cezası ile aranan şüpheli kümeste yakalandı

04.03.2022 10:13
Hapis cezası ile aranan şüpheli kümeste yakalandı

Antalya'da 17 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli saklandığı kümeste yakalandı.

Antalya'da 17 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli saklandığı kümeste yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada, Antalya Çocuk İlamat Masasınca 'hırsızlık' suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan N.E.'nin bilgilerine ulaşıldı.

Cezaevi firarisi şüpheli saklandığı yerin bahçesindeki kümeste yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

Hapis cezası ile aranan şüpheli kümeste yakalandı

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Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hapis cezası ile aranan şüpheli kümeste yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hapis cezası ile aranan şüpheli kümeste yakalandı - Son Dakika
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