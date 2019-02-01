Son Dakika Haberleri: Hapis Cezası ile Aranırken Kaçak İçkiyle Yakalandı

Hapis Cezası ile Aranırken Kaçak İçkiyle Yakalandı

2 saat önce

KAHRAMANMARAŞ'ta, polisin düzenlediği operasyonda biri kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 şüpheli, 120 şişe kaçak içki ile birlikte yakalandı.

Hapis Cezası ile Aranırken Kaçak İçkiyle Yakalandı, System.String[]
KAHRAMANMARAŞ'ta, polisin düzenlediği operasyonda biri kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 şüpheli, 120 şişe kaçak içki ile birlikte yakalandı.

Bir ihbarı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş- Gaziantep karayolunda 46 PK 430 plakalı araca operasyon düzenledi. Araçta yapılan aramada 120 şişe kaçak içki ele geçirildi. İçkilere el oyan polis, araçta bulunan 2 kişiyi de gözaltına aldı. Kimlik kontrollerinde şüphelilerden İsmail E.'nin ateşli silahlar kanuna muhalefetten 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve adli para cezası ile arandığı belirlendi.

- Kahramanmaraş

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 03:07 Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Güncel
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