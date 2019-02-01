Hapis Cezası ile Aranırken Kaçak İçkiyle Yakalandı
2 saat önce
KAHRAMANMARAŞ'ta, polisin düzenlediği operasyonda biri kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 şüpheli, 120 şişe kaçak içki ile birlikte yakalandı.
KAHRAMANMARAŞ'ta, polisin düzenlediği operasyonda biri kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 şüpheli, 120 şişe kaçak içki ile birlikte yakalandı.
Bir ihbarı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş- Gaziantep
karayolunda 46 PK 430 plakalı araca operasyon düzenledi. Araçta yapılan aramada 120 şişe kaçak içki ele geçirildi. İçkilere el oyan polis, araçta bulunan 2 kişiyi de gözaltına aldı. Kimlik kontrollerinde şüphelilerden İsmail E.'nin ateşli silahlar kanuna muhalefetten 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve adli para cezası ile arandığı belirlendi.
- Kahramanmaraş
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 03:07 Kaynak: DHA
Milli Savunma Bakanlığı, Komandoların Karla Kaplı Dağlarda Yaptığı Operasyonun Görüntülerini Yayınladı
Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 394 Kişi İçin Gözaltı Kararı
Son Dakika! Antalya'daki Hortum Faciasıyla İlgili 30 Milyon TL Ödeme Yapıldı
Son Dakika! ABD, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan Çekildi