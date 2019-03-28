Son Dakika Haberleri: Hapis Cezası Kararını Öğrenince Gasp Yaptığı Markete Ateş Açtı

Hapis Cezası Kararını Öğrenince Gasp Yaptığı Markete Ateş Açtı

1 saat önce

BOLU'da, 2015 yılında bir marketten gasp yaptığı iddiasıyla gıyabinda yargılandığı davada 6 yıl hapis cezasına çarptırıldığını öğrenen 'Çatlak' lakaplı Emre Coşkun, kararı öğrendikten sonra aynı markete pompalı tüfekle ateş açtı.

Hapis Cezası Kararını Öğrenince Gasp Yaptığı Markete Ateş Açtı, System.String[]
BOLU'da, 2015 yılında bir marketten gasp yaptığı iddiasıyla gıyabinda yargılandığı davada 6 yıl hapis cezasına çarptırıldığını öğrenen 'Çatlak' lakaplı Emre Coşkun, kararı öğrendikten sonra aynı markete pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırıda yaralanan olmazken, kaçan Coşkun'un yakalanması için polis çalışma başlattı. 

Olay, saat 20.00 sıralarında Çıkınlar Mahallesi Çıkınlar Caddesi üzerinde bulunan Emin Özdemir'in işlettiği markette meydana geldi. İddiaya göre 2015 yılında aynı marketten gasp yaptığı iddiasıyla açılan davada 'Çatlak' lakabı ile bilinen Emre Coşkun gıyabında yargılandı. Bugünkü karar duruşmasında mahkeme tarafından 6 yıl hapis cezası kararı verildi. Hakkında yakalama kararı bulunan Emre Coşkun kararı öğrenince, cezaevine girecek olmasından sorumlu tuttuğu Emin Özdemir'in işlettiği markete geldi. Emre Coşkun, içeride Emin Özdemir'in de bulunduğu marketin önüne gelerek, 'Beni yaktın' diye bağırdıktan sonra pompalı tüfekle 2 el ateş açtı. Emre Coşkun, olayın ardından tüfeği de bırakıp kaçtı. 

Saldırıda yaralanan olmazken, markette hasar oluştu.  Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

- Bolu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:06 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Belediye İşçisinin, Mesai Arkadaşını Eşiyle Aldattığını Düşündüğü İçin Öldürdüğü Ortaya Çıktı Ünlü Fenomen Banu Parlak Takipçisine Ateş Püskürdü: Boşanır Boşanmaz Kocamla Yattın Arazi Tartışması Yüzünden 2 Kişinin Öldüğü Olayla İlgili Kan Donduran İfade: Çocuğu Öldürün, Delil Kalmasın BM'den Suudi Arabistan'a Cemal Kaşıkçı çağrısı: Kamuya açık yargılayın!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 23:52:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hapis Cezası Kararını Öğrenince Gasp Yaptığı Markete Ateş Açtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]