Hapis cezası onanan Çilem Doğan'dan Yargıtay'a itiraz: Bu karar bana 'Neden ölmedin" mesajı veriyor - Son Dakika

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Türkiye 6 yıldır Çilem Doğan'ın hikayesini yakından takip ediyor. 30 yaşındaki Doğan, 2013'te evlendiği 1 çocuğunun babası Hasan Karabulut'u, şiddet gördüğü ve kendisini fuhşa sürüklemek istediği gerekçesiyle, 8 Temmuz 2015'te tabancayla vurarak öldürdü.

50 BİN TL KEFALETLE TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Tutuklanan Çilem Doğan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı Adana 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde, tahrik ve iyi hal indirimi ile 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Doğan'ın avukatı, müvekkilinin uygun görülecek adli kontrol tedbirleriyle tahliyesi için talepte bulundu. Mahkeme heyeti, Çilem Doğan'ı 20 Haziran 2016'da 50 bin TL kefaletle tahliye etti.

15 YIL HAPİS CEZASI ONANDI

Dava, Yargıtay'a gönderildi. 5 yılın ardından Doğan'ın 15 yıl hapis cezası, Yargıtay tarafından geçen ay onandı. Kararla birlikte Doğan, yeniden cezaevine gireceği günü beklemeye başladı.

"MEŞRU MÜDAFAA HAKKIMI KULLANDIM"

Cezasının onaylanmasının ardından Çilem Doğan, avukatı İsa Ayanoğlu aracılığıyla karar hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na itirazda bulundu. İtiraz kabul edilirse karar, Ceza Genel Kurulu'na gönderilecek. Yaşadıklarına tüm Türkiye'nin şahit olduğunu dile getiren Doğan, karara çok üzüldüğünü fakat ayakta durmaya devam edeceğini vurgulayarak, "Meşru müdafaa hakkı önemli bir haktır. Benim durumum buna uyuyor. Fakat Yargıtay bunu uygulamadı. Her gün benim gibi kendini savunmaya çalışan kadınlar ölüyor. Bu karar bana, 'Neden ölmedin, kendini savunmamalıydın' mesajı veriyor. Yaşadıklarım hastane raporları, şikayet dilekçeleriyle belgelenmiştir. Buna rağmen olay, doğrudan 'adam öldürdüm' gibi ele alınmıştır. Davamın haklılığına güveniyor ve adaletin yeniden tecelli edeceği yönünde umudumu koruyorum" dedi.

Doğan'ın avukatı İsa Ayanoğlu ise itiraz dilekçesini sunduklarını ve olumlu cevap alacaklarına inandıklarını belirtti.