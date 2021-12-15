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Hapis cezası onanan Çilem Doğan'dan Yargıtay'a itiraz: Bu karar bana 'Neden ölmedin" mesajı veriyor - Son Dakika

Hapis cezası onanan Çilem Doğan'dan Yargıtay'a itiraz: Bu karar bana 'Neden ölmedin" mesajı veriyor

15.12.2021 15:29

Adana'da, kendisine şiddet uygulayıp fuhşa sürüklediği iddiasıyla eşini öldüren ve yerel mahkemenin verdiği 15 yıl hapis cezası onanan Çilem Doğan, avukatı aracılığıyla Yargıtay'a itirazda bulundu. Yaşadıklarına tüm Türkiye'nin şahit olduğunu belirten Doğan, "Bu karar bana, 'Neden ölmedin, kendini savunmamalıydın' mesajı veriyor" ifadesini kullandı.

Türkiye 6 yıldır Çilem Doğan'ın hikayesini yakından takip ediyor. 30 yaşındaki Doğan, 2013'te evlendiği 1 çocuğunun babası Hasan Karabulut'u, şiddet gördüğü ve kendisini fuhşa sürüklemek istediği gerekçesiyle, 8 Temmuz 2015'te tabancayla vurarak öldürdü.

50 BİN TL KEFALETLE TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Tutuklanan Çilem Doğan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı Adana 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde, tahrik ve iyi hal indirimi ile 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Doğan'ın avukatı, müvekkilinin uygun görülecek adli kontrol tedbirleriyle tahliyesi için talepte bulundu. Mahkeme heyeti, Çilem Doğan'ı 20 Haziran 2016'da 50 bin TL kefaletle tahliye etti.

15 yıl cezası onanan Çilem Doğan: Bu karar bana 'Neden ölmedin' mesajı veriyor

15 YIL HAPİS CEZASI ONANDI

Dava, Yargıtay'a gönderildi. 5 yılın ardından Doğan'ın 15 yıl hapis cezası, Yargıtay tarafından geçen ay onandı. Kararla birlikte Doğan, yeniden cezaevine gireceği günü beklemeye başladı.

15 yıl cezası onanan Çilem Doğan: Bu karar bana 'Neden ölmedin' mesajı veriyor

"MEŞRU MÜDAFAA HAKKIMI KULLANDIM"

Cezasının onaylanmasının ardından Çilem Doğan, avukatı İsa Ayanoğlu aracılığıyla karar hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na itirazda bulundu. İtiraz kabul edilirse karar, Ceza Genel Kurulu'na gönderilecek. Yaşadıklarına tüm Türkiye'nin şahit olduğunu dile getiren Doğan, karara çok üzüldüğünü fakat ayakta durmaya devam edeceğini vurgulayarak, "Meşru müdafaa hakkı önemli bir haktır. Benim durumum buna uyuyor. Fakat Yargıtay bunu uygulamadı. Her gün benim gibi kendini savunmaya çalışan kadınlar ölüyor. Bu karar bana, 'Neden ölmedin, kendini savunmamalıydın' mesajı veriyor. Yaşadıklarım hastane raporları, şikayet dilekçeleriyle belgelenmiştir. Buna rağmen olay, doğrudan 'adam öldürdüm' gibi ele alınmıştır. Davamın haklılığına güveniyor ve adaletin yeniden tecelli edeceği yönünde umudumu koruyorum" dedi.

Doğan'ın avukatı İsa Ayanoğlu ise itiraz dilekçesini sunduklarını ve olumlu cevap alacaklarına inandıklarını belirtti.

15 yıl cezası onanan Çilem Doğan: Bu karar bana 'Neden ölmedin' mesajı veriyor
15 yıl hapis cezası onanan Çilem Doğan: Bu karar bana 'Neden ölmedin' mesajı veriyor
Hapis cezası onanan Çilem Doğan'dan Yargıtay'a itiraz: Bu karar bana 'Neden ölmedin mesajı veriyor

Çilem Doğan, Yargıtay, Türkiye, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Hapis cezası onanan Çilem Doğan'dan Yargıtay'a itiraz: Bu karar bana 'Neden ölmedin' mesajı veriyor - Son Dakika


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