Hapis cezasını öğrenince adliyenin kapısını kırarak kaçmaya çalıştı (2)
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ŞÜPHELİNİN KAÇMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDASamsun'da, geldiği adliyede, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası ile yakalama kararı olduğu ortaya çıkan ve görevlilerin polisi aradığını anlayınca kaçmaya çalışan Şerif G.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 09:18 Kaynak: DHA
ŞÜPHELİNİN KAÇMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Samsun'da, geldiği adliyede, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası ile yakalama kararı olduğu ortaya çıkan ve görevlilerin polisi aradığını anlayınca kaçmaya çalışan Şerif G.'nin (30), bu anları adliyenin güvenlik kamerasıyla görüntülendi. Kapalı kapıyı kırarak adliyeden dışarı çıkan şüphelinin polis ekiplerince yakalandığı anlar da güvenlik kamerasıyla anbean kaydedildi.
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