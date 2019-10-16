Son Dakika Haberleri: Hapis cezasıyla aranan 28 kişi yakalandı
Son Dakika Güncel Hapis cezasıyla aranan 28 kişi yakalandı

Hapis cezasıyla aranan 28 kişi yakalandı

1 saat önce

ADANA'da polis tarafından kent genelinde yapılan asayiş uygulamasında, kesinleşmiş hapis cezalarıyla haklarında arama kararı olan 28 kişi yakalandı.

Hapis cezasıyla aranan 28 kişi yakalandı, System.String[]

ADANA'da polis tarafından kent genelinde yapılan asayiş uygulamasında, kesinleşmiş hapis cezalarıyla haklarında arama kararı olan 28 kişi yakalandı. Uygulamada 29 tabanca, 26 av tüfeği ve bu silahlara ait 395 mermi de ele geçirildi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kent genelinde asayiş uygulama noktası oluşturdu. Buralarda şüpheli görülenlerde GBT incelemesi ile arama yapıldı.  31 bin 135 şahıs ile 13 bin 779 aracın kontrol edildiği uygulamada, 29 tabanca, 26 av tüfeği ve bu silahlara ait 395 mermi ele geçirildi. Aranan 180 kişinin yakalandığı uygulamada, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 28 şüpheli ele geçirildi.


Polis, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:32 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hollanda'da bir evin bodrumunda 9 yıldır kıyameti bekleyen aile kurtarıldı
Güngören'de kahvehane önünde silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı 'Barış Pınarı Harekatı' nedeniyle Kanada, Türkiye'ye silah satışını askıya aldı Kadın doktor sekizinci kattan düşerek ağır yaralandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 13:22:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hapis cezasıyla aranan 28 kişi yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]